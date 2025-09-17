ناصيف زيتون يشعل يوتيوب بـ "مزعّلا".. والجمهور يصفها بالأجمل في مسيرته

القاهرة - محمد ابراهيم -

طرح النجم ناصيف زيتون أحدث أعماله الغنائية بعنوان مزعّلا عبر موقع يوتيوب، حيث لاقت الأغنية صدى واسعًا بين محبيه الذين أشادوا بكلماتها المعبرة ولحنها العاطفي الجذاب.

الأغنية من كلمات مازن ضاهر وألحان إلياس، وجاء الكليب مصحوبًا بأجواء رومانسية زادت من تفاعل الجمهور، الذي اعتبرها من أجمل ما قدم زيتون مؤكدين أنها تلامس القلب مباشرة.

وقد حقق العمل انتشارًا كبيرًا منذ لحظاته الأولى على المنصة، وسط موجة من التعليقات الإيجابية التي أثنت على الأداء المميز والإحساس العالي الذي عُرف به ناصيف زيتون في معظم أغنياته.



جاءت كلمات الأغنية كالتالي:

مزعّلا وجايي راضيها

وإجبر خاطرا

مزعّلا اللي شايف فيها

أكتر من مرا

بوردة حمرا لأ لأ

ولا بهدايا الدنيي لأ

بقلب عا طبق من فضة

تقدَّملا وعا حُبا دق

مزعّلا وجايي راضيها

وإجبر خاطرا

مزعّلا اللي شايف فيها

أكتر من مرا

بوردة حمرا لأ لأ

ولا بهدايا الدنيي لأ

بقلب عا طبق من فضة

تقدَّملا وعا حُبا دق

ولا تزعل أنا بحَبّا

ولا تبكي دخل ربا

لو قلوب الدني بإيدي

لو قلوب الدني بإيدي

لو قلوب الدني بإيدي

ما رح لاقي متل حبّا

مزعّلا وجايي راضيها

وإجبر خاطرا