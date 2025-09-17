"ما حيلة العاشق" ديوان جديد عن مشاعر الحب والغدر

القاهرة - محمد ابراهيم - صدر حديثًا عن دار كيانك للنشر والتوزيع ديوان شعري جديد للشاعر السوري أنس الأيوبي بعنوان “ما حيلة العاشق”، وهو ديوان يضم عشرين قصيدة تتناول المشاعر الإنسانية في أوسع تجلياتها، من حب وغرام وحنين وشوق، إلى غدر وخيانة وحزن وبعد، بما يجعل القارئ يستشف المعاني الحقيقية لهذه الأحاسيس التي ترافق الإنسان في مختلف محطات حياته.

“ما حيلة العاشق”

ويفتتح الديوان بقصيدة تحمل العنوان نفسه “ما حيلة العاشق”، التي يقول فيها الشاعر:

“أهواهُ قلتُ عسى أن يحبني

أبكيتَ روحي فليتكَ لم تكنِ”

من خلال قصائده، يقدّم الأيوبي تجربة وجدانية ثرية تعكس ما يواجهه العاشق من انكسارات واشتياق وخيبات، بلغة شعرية عذبة وصور بلاغية تلامس مشاعر القارئ وتدعوه للتأمل.

الشاعر أنس الأيوبي

الشاعر أنس الأيوبي من مواليد سوريا عام 1988، سبق أن صدر له ديوان “وترٌ من قلبي” عن دار إنجاز للنشر والتوزيع عام 2025، ويعمل حاليًا على إنجاز أولى رواياته التي تحمل عنوان “نيران حول المدينة”. كما شارك في العديد من المسابقات الأدبية وكتب الخواطر والقصص، مما أتاح له حضورًا لافتًا في الساحة الأدبية المعاصرة.