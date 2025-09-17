دينا تطلق أول أكاديمية متكاملة لتعليم الرقص الشرقي والفنون في مصر

القاهرة - محمد ابراهيم -

في خطوة غير مسبوقة على الساحة الفنية، أعلنت الراقصة الاستعراضية دينا عن إطلاق أول أكاديمية متكاملة من نوعها في مصر لتعليم الرقص الشرقي، إلى جانب مختلف ثقافات الرقص حول العالم، مثل اللاتيني والأفرو وغيرها.

كما تختص الأكاديمية بتعليم شتى أنواع الفنون، بما في ذلك التمثيل، وكتابة السيناريو، والعزف الموسيقي، والغناء، على أيدي نخبة من المتخصصين وأساتذة الفنون.

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح المرتقب للأكاديمية حدثًا استثنائيًا، إذ يشارك فيه عدد كبير من كبار نجوم الفن والغناء والرقص الشرقي في مصر والعالم العربي، في حفل يُتوقع أن يكون الأضخم من نوعه خلال الفترة المقبلة.

وأكدت دينا أن الأكاديمية لا تستهدف فقط صقل المواهب الشابة، وإنما أيضًا توفير مساحة تعليمية معتمدة تسهم في تخريج جيل جديد من الفنانين المحترفين، القادرين على المنافسة عربيًا وعالميًا.

افتتاح الأكاديمية

ويأتي افتتاح الأكاديمية ليُشكّل نقلة نوعية في مجال تعليم الفنون الاستعراضية والإبداعية، خاصةً أنها تُعَدّ التجربة الأولى التي تجمع بين مختلف التخصصات الفنية تحت سقف واحد.