أستعدادًا لمباراة جيبوتي.. حسن الرداد يساند الفراعنة بطريقته الخاصة

القاهرة - محمد ابراهيم - يُعرف الفنان حسن الرداد بشغفه الكبير بكرة القدم، حيث يحرص دائمًا على متابعة مباريات المنتخب الوطني وحضورها، فضلًا عن كونه من أبرز المشجعين للنادي الأهلي.

حسن الرداد يحرص علي دعم المنتخب الوطني لكرة القدم

وحرص الرداد علي تشجيع ودعم المنتخب الوطني لكرة القدم بطريقة مميزة وخاصة، قبل مباراة مصر وجيبوتي المقرر لها 6 أكتوبر المقبل في تصفيات كأس العالم 2026.

الرداد يحوّل تدريبات الكرة لمشهد كوميدي خطف القلوب

وبطريقته الكوميديه، شارك حسن الرداد مقطع فيديو عبر صفحاته الرسمية على فيسبوك وإنستجرام، وظهر في الساحل الشمالي وهو يتدرب على كرة القدم بطريقته المرحة، مناديًا على المدير الفني كابتن حسام حسن، منتظرًا توجيهاته وكأنه أحد أفراد الفريق، في لفتة مليئة بالحماس والدعابة.

ويأتي فيديو حسن الرداد التشجيعي بالتزامن مع استعداد منتخب مصر لمباراته أمام جيبوتي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، وسط ترقب ودعوات الجمهور بالتوفيق والفوز لمنتخب الفراعنة.

حسن الرداد يرد علي سلوم حداد بطريقة عملية

في خطوة لافتة، دافع رد حسن الرداد بطريقة عملية علي تصريحات السوري سلوم حداد مؤخرًا بشأن أداء الفنانين المصريين باللغة العربية الفصحى، واستخدم الرداد ممارسة رياضة الجري على شاطئ البحر، مرددًا مقطعًا باللغة العربية الفصحى بإتقان واضح، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وأرفق الرداد الفيديو بتعليق كتب فيه: «شوية لغة عربية كده وأنا باجري على البحر».