نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنطلاق فعاليات مهرجان "دي-كاف" في وسط البلد يوم الأربعاء 1 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي - كاف" في دورته الـ 13 يوم الأربعاء 1 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى يوم الأحد 26 أكتوبر، لمدة 26 يومًا. تتضمن الدورة 34 عرضًا متنوعًا بين الفنون الأدائية، وفنون الميديا الحديثة، والموسيقى، بالإضافة إلى فعاليات خاصة.

يشارك في المهرجان 130 فنانًا وفنيًا ومدربًا من 18 دولة، من بينها كندا، مصر، سويسرا، المملكة المتحدة، فرنسا، الجزائر، تونس، فلسطين، سوريا، أيرلندا الشمالية، لبنان، ألمانيا، سنغافورة.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المهرجان 6 ورش عمل متنوعة، ويختتم فعالياته بالملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة.

قال المخرج أحمد العطار، المدير الفني لمهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، إن الدورة الثالثة عشرة من المهرجان، كما في كل عام، ستقدم للجمهور عروضًا جديدة من دول مختلفة، تتميز بأفكار مبتكرة وأساليب تنفيذ وأداء متفردة، واصفًا هذه الدورة بأنها "طرح فني سنوي جديد للفنون من مختلف أنحاء العالم".

وأضاف العطار: "ما يميز هذه الدورة على نحو خاص هو الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة، إذ يُقام هذا العام على مدار ستة أيام بدلًا من أربعة أيام في الدورات السابقة، ليكون بذلك الأكبر في تاريخه."

ويتضمن 19 عرضًا متنوعًا بين المسرح والرقص المعاصر، إلى جانب أربعة عروض لفنون التركيب في الفراغ وفنون الميديا الحديثة، يمثل سوقًا مهمًا لتسويق العروض العربية المعاصرة المتميزة على المستوى الدولي.

و الملتقى يشهد للمرة الأولى مشاركة عرض من الإمارات، إلى جانب عروض من فلسطين بمشاركة فنانين من غزة، فضلًا عن عروض من تونس والمغرب ولبنان وسوريا، مؤكدًا أن هذه التوليفة تجعل من الدورة الحالية واحدة من أقوى دورات المهرجان على الإطلاق.

فعاليات مهرجان “دي-كاف”

يفتتح المهرجان فعالياته ببرنامج الفنون الأدائية بعرض "بعد بعد بكرة" لفيليب ماكاسدار (مصر/سويسرا) في عرضه العالمي الأول، حيث تتقاطع فيه مسارات نيكولاي، المخرج المسرحي الفرنسي الذي يزور القاهرة لأسباب عائلية، ونادية، الطبيبة النفسية المصرية الساعية إلى اكتشاف هويتها.

عرض “طقوس الأسطح”

كما يتضمن البرنامج عرض "طقوس الأسطح" لأليا جيلين، وهو إنتاج مشترك بين مصر وهولندا، إلى جانب إطلاق مشروع "برجولا"، وهو مسرح جديد بحديقة الطفل بالعجوزة. ويشارك في البرنامج أيضًا عرض "الحساب" من فرنسا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى عرض "خفي" من سويسرا، الذي يدعو الجمهور إلى خوض تجربة مسرحية محسوسة غير مرئية.

عرض "نور" لشيماء شكري، فيتناول فكرة الاستمرار في الإشعاع رغم الأوقات الحالكة، ويأتي ضمن مشروع "صوتنا معًا الآن" وهو تعاون بين شركة المشرق للإنتاج (مصر)، و"سرية رام الله الأولى" (فلسطين)، ومهرجان بلفاست الدولي للفنون (أيرلندا الشمالية)، بدعم من منحة التعاون الدولي للمجلس الثقافي البريطاني.

كما يقدم الثنائي روزي ماكو وبوري ماكو من المجر عملهما "بلا نهاية"، وهو تأليف سمعي بصري يأخذ الزوار إلى عوالم الصمت العميق والأصوات الخفية، من مصر تقدم مبادرة مزج للثقافة والفنون معرض "شوك وصبار"، المستلهم من نبات الصبار كرمز لقصص الإصرار على الحياة.

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، المهرجان الأكبر من نوعه في مصر لعدة أشكال من الفنون المعاصرة يستمر على مدار ثلاثة أسابيع من كل عام، في عدة أماكن بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، يشتمل المهرجان على عروض فنية أدائية ومسرحية وبصرية وموسيقية وعروض ديجيتال وسينمائية.