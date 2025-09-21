نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلالة شبابية.. نادية الجندي تتألق بفستان قصير في أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة نادية الجندي جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة جديدة من أحدث ظهور لها، حيث خطفت الأنظار بإطلالة شبابية مميزة.

أحدث ظهور لـ نادية الجندي

ولفتت نادية الجندي الانظار وارتدت فستانًا قصيرًا مشجرًا أثار إعجاب متابعيها، اعتمدت على مكياج هادئ بألوان ناعمة، مع ترك شعرها منسدلًا على كتفيها بشكل بسيط وأنيق.

أنؤثة نادية الجندي

وتحرص نادية الجندي دائمًا على الظهور بإطلالات أنيقة ولافتة، تجمع بين الأنوثة والجمال، بفضل اختياراتها المميزة للفساتين التي تبرز رشاقتها وقوامها المتناسق.

أبرز أعمال نادية الجندي

وكان من أهم مسلسلات نادية الجندي منها (مشوار امرأة، من أطلق الرصاص على هند علام، ملكة في المنفى، أسرار، سكر زيادة).

بينما أهم أفلام نادية الجندي هم: (وكالة البلح، خمسة باب، جبروت امرأة، شهد الملكة، الضائعة، الإرهاب، مهمة في تل أبيب، الجاسوسة، امرأة هزت عرش مصر، اغتيال، 48 ساعة في إسرائيل)، وكان آخر أفلامها الرغبة، ومع ظهور أفلام الكوميديا الجديدة في السينما اتجهت إلى العمل في التلفزيون.

آخر أعمال نادية الجندي

وكان آخر أعمال نادية الجندي هو مسلسل "سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، وشارك في البطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر.