مي عز الدين تعود بقوة للتواصل مع جمهورها عبر السوشيال ميديا

القاهرة - محمد ابراهيم -

عادت النجمة مي عز الدين إلى دائرة الضوء على السوشيال ميديا بعد فترة من الغياب، لتفاجئ جمهورها بعودة قوية عبر حساباتها الرسمية، حيث باتت تشارك يوميًا صورًا من رحلاتها وإطلالاتها المختلفة، وسط تفاعل واسع من محبيها الذين تغزلوا بجمالها وحضورها.

النجمة مي عز الدين

قصة مي عز الدين مع مواقع التواصل



لطالما كانت مي من الفنانات الأكثر تفاعلًا مع جمهورها على المنصات الرقمية، إذ اعتادت نشر صور ومقاطع يومية قبل أن تختفي لفترة، ثم تعود من جديد لتواصل تفاعلها مع متابعيها. وفي أحدث منشوراتها عبر إنستجرام كتبت: “كل ما أقدر هكون الفترة الجاية في أكونت التيك توك، أرد عليكم وأقرأ كلامكوا… واللي لسه بيسألوني عن العناية بالشعر، هعمل فيديو هناك أرد فيه على كل واحدة، فاللي عايزة تسأل تبعتلي على الكومنتس.”

آخر أعمالها الفنية



شاركت مي عز الدين في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل “قلبي ومفتاحه” إلى جانب آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، وغيرهم، وهو من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub سعدي – جوهر.