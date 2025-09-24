بوسي تتصدر التريند وسعد الصغير يوجه لها رسالة اعتذار ودعم بعد أزمتها

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت المطربة بوسي تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك عقب خروجها من أزمتها الأخيرة وإخلاء سبيلها بعد تقديمها معارضات على أحكام قضائية صادرة ضدها، إثر القبض عليها في مطار القاهرة أثناء استعدادها للسفر إلى دبي.

وفي لفتة مؤثرة، وجّه الفنان سعد الصغير رسالة دعم ومصالحة للنجمة بوسي عبر برنامجه «سعد مولعها نار»، حيث عبّر عن اعتذاره لها علنًا قائلًا: "أنا بعتذرلك قدام الناس كلها، لو كنت غلطت أو زعلتك، اعتبريها غلطة. ما قصدتش أعمل تريند أو أضايقك، أنا فعلًا كنت بحاول أعمل خير."

وأضاف الصغير مؤكدًا: "بوسي مش مجرد زميلة، دي أختي واتربينا سوا. وهي صوت مصر وأحسن صوت شعبي، وده مش كلام جديد، أنا طول عمري بقول كده حتى قبل أي خلاف."

كما أوضح أنه كان سببًا في تقديمها لأغنية آه يا دنيا الشهيرة التي صنعت انطلاقتها الكبيرة، لافتًا إلى أنه دائمًا كان حريصًا على مساعدتها وحل أزماتها.

واختتم رسالته قائلًا: "الحمد لله الأزمة عدّت على خير، وبوسي إنسانة طيبة تستاهل كل حاجة حلوة. ربنا يخليلك ابنك ويرزقك راحة البال."

جدير بالذكر أن العلاقة بين سعد الصغير وبوسي شهدت توترًا في الفترة الماضية، إلا أن رسالته الأخيرة لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، واعتُبرت خطوة إيجابية لفتح صفحة جديدة بينهما.