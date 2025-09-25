نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرقص الحديث تبحث عن قاتل ياسين فى ملحمة بهية بالجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ثلاث ليالى لفرقة الرقص المسرحى الحديث تحت إشراف مديرها الفنى وليد عونى تقدم خلالها عرض " بهية" من ريبورتوار فرقة فرسان الشرق للتراث تصميم واخراج كريمة بدير ورؤية درامية محمد فؤاد، تدريب ياسمين بدوى وتصميم ديكور وملابس انيس اسماعيل وذلك فى التاسعة مساء أيام الجمعة، السبت، الأحد 26، 27، 28 سبتمبر على مسرح الجمهورية.

تفاصيل العرض:

العرض مستلهم من رواية نجيب سرور ، ويسعى للاجابة على التساؤل الذى طرح فى العملين عن قاتل ياسين.

يؤدى الأدوار الرئيسية ياسمين بدوى ، هانى حسن ومحمد أحمد بالتبادل فى دور ياسين، نادر جمال بالتبادل مع عبد الرحمن دسوقى فى دور الباشا، رضا رينجو، أشرف كودك فى دور والد ياسين، دنيا محمد فى دور العرافة ونوران محمد فى دور الأم.

عن فرقة فرسان الشرق:

جدير بالذكر إن وزارة الثقافة اسست فرقة فرسان الشرق للتراث عام 2009 بهدف إستلهام التراث المصرى على خشبة المسرح في سياق فنی درامي راقص وعليه فإن جميع عروض الفرقة تتميز بصبغتها التراثية والتاريخية المصرية الصميمة، شاركت الفرقة في العديد من المهرجانات الدولية والاقليمية منذ إنشائها حتى الآن وقد انضمت إلى فرق دار الأوبرا عام 2013 كما قدمت الفرقة فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية وحصلت على جائزة أحسن عرض وأحسن تمثيل بمهرجان المسرح الحر بالأردن عن عرض بهية عام 2019 وحققت العديد من النجاحات المميزة.

أما فرقة الرقص المسرحى الحديث المصرى تعد الأولى من نوعها فى الوطن العربي، أحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها موضوعات متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وغيرها، أسستها عام 1993 وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية حيث تم تكليف الفنان وليد عوني بالعمل كمدير فنى ومخرج ومصمم لها، قدمت أكثر من 26 عرضًا ناجحًا وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية.

سافرت إلى معظم الدول الأوروبية والعربية منها الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، كوريا وقدمت عروضها على أكبر وأهم المسارح والأوبرات الدولية كما حاز عرض البصاصين على جائزة أفضل تصميم إستعراضى فى المهرجان القومى للمسرح عام 2016.