نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المنبر" لـ أحمد عبد العال يُمثل مصر فى الإسكندرية السينمائى الدولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك فيلم "المنبر"، للمخرج أحمد عبد العال فى المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، بدورته الـ 41 المقرر انطلاقها من 2 لـ 6 أكتوبر المقبل.

تفاصيل فيلم “المنبر”

الفيلم تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم، وكيف واجه الأزهر الاحتلال البريطانى.

يضم الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد حاتم وزينة وأحمد عزمى وعمر السعيد وأحمد فهيم وميدو عادل وآيتن عامر، ومن ضيوف الشرف يشارك فيه أحمد عبد العزيز وأشرف زكى وسامح الصريطى وعمرو صحصاح.

وصَوَرَ مخرج الفيلم أحمد عبد العال العمل بعدد من المناطق التاريخية والأثرية بمصر منها قلعة صلاح الدين الأيوبى وغيرها من الأماكن التاريخية المهمة.

مهرجان الإسكندرية السينمائي



يُذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي يُعد من أعرق المهرجانات السينمائية العربية، ويُقام هذا العام تحت شعار: "السينما والجمال" بمشاركة واسعة من صُنّاع السينما من مصر ودول حوض البحر المتوسط.



ويقام المهرجان هذا العام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.