نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من “رويال ألبرت هول”.. أنغام أبهرت العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك المنتج حماده إسماعيل النجمة أنغام فرحتها بعودتها إلى المسرح بعد رحلة علاجها، وذلك خلال حفلها التاريخي الذي أُقيم على مسرح “رويال ألبرت هول” في العاصمة البريطانية لندن، والذي يُعد أول حفل لفنان مصري على هذا المسرح العريق منذ 58 عامًا بعد العندليب عبد الحليم حافظ.

منشور حماده إسماعيل:

ونشر إسماعيل صورة جمعته بأنغام عبر خاصية “الستوري” على إنستغرام، وعلّق عليها قائلًا: “حمدالله عالسلامة”.



وقد حضر الحفل إلى جانبه رجل الأعمال أيمن عباس، حيث قاما بزيارة الفنانة الكبيرة في غرفتها عقب الحفل لتهنئتها برفقة المايسترو هاني فرحات.

تفاصيل حفل أنغام:

وقدمت أنغام خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما وجّهت الشكر للمملكة العربية السعودية ولِمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمهما الكبير للفن والموسيقى.



وعن هذه الليلة التاريخية، عبّرت أنغام عن سعادتها قائلة: “ليلة حُفِرَت في ذاكرة العمر، تاريخ كتبناه معًا، وحلم تحقق.”

يُذكر أن المايسترو هاني فرحات قاد الفرقة الموسيقية خلال الحفل، الذي وصفه الجمهور والنقاد بالـ”استثنائي”، لما حمله من مشاعر وعودة قوية لأنغام بعد فترة غياب فرضتها الأزمة الصحية.