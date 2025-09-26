نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يُشوق جمهوره بأغاني سينجل قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغاني سينجل للفنان رامي جمال قبل ألبوم الشتاء

صيف متنوع الألبومات لألمع النجوم

شهد صيف ٢٠٢٥ تنوع في الألبومات الغنائية لكثير من مطربي الفن، فطرح عمرو دياب،وتامر حسني،ورامي صبري،وأصالة،وكارمن سليمان،وجنات..وغيرهم من باقة ألمع نجوم الفن،وتصدرت بعض الألبومات التريند حين نزولها،وأيضًا الفنان رامي جمال الذي أصدر ألبومه الغنائي « محسبتهاش » في الأول من يوليو الماضي لهذا العام.

ألبوم الصيف « محسبتهاش »

ألبوم محسبتهاش رامي جمال

تمتاز أغاني المطرب والملحن ( رامي جمال) أغاني ذات الطابع الدرامي،والتي تنال إعجاب جمهوره الكبير فور نزولها،وتتصدر قوائم التريند دائمًا علي جميع المنصات.

طرح الفنان ( رامي جمال ) ألبومه الغنائي فى الأول من يوليو عام ٢٠٢٥ في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتضمنت أغاني الألبوم: { تطلب حنية - محسبتهاش - ياجمالك - كأنه مجاش -مش لاقيكي - غبت ليه - مالي بس - هات حضن - مطلعتش جدع - كلام عيب يتحكي - بُعدك أذاني - روحي عليك بتنادي - تيجي نرجع }، كما شهد الألبوم دويتو غنائي مع مغني الراب التونسي الفنان ( نوردو) وكان بعنوان { زي الخطاف }، وشهد دويتو ثانٍ مع المطرب ( حمزة نمرة ) والتي كانت بعنوان { قبلت التحدي}، والتي مازالت تتصدر التريند حتي وقتنا هذا لما تحملها من طاقة إيجابية.

سينجل آخر بعد نجاح الألبوم

بعد شهر من صدور ألبومه الناجح، شَوق الفنان ( رامي جمال ) جمهوره بمفاجأة لهم، فأعلن عن صدور أغنية سينجل بعنوان « مرتاح كده »،والتي تحمل طابع درامي الذي يعشقه جمهوره الكبير، وبالفعل فور صدور الأغنية فى الثامن والعشرين من شهر أغسطس لعام ٢٠٢٥ علي جميع المنصات،تتصدر قوائم التريند مجددًا ؛ وهذا يدل علي نجاح آخر يحمله الفنان رامي جمال في مسيرته الفنية.

أعمال جديدة تنتظر جمهور الفنان رامي جمال

أعلن الفنان رامي جمال علي صفحته الشخصية على منصة إنستغرام منذ ٦ أيام عن أعماله الفنية القادمة، فهناك ٦ أغاني سينجل تنتظر جمهوره قبل انتهاء فصل الصيف،كما أعلن عن عمل غنائي ( دويتو )، وتصوير ٢ فيديو كليب، فيُنهي ملحمة فنية صيفية، ويستعد لتجهيز الألبوم الجديد الذي سيصدر في فصل الشتاء.

الفنان رامي جمال

وأعلن الفنان رامي جمال قائلًا:" طبعًا أنا بحب الشتاء،وبحسه أنسب جو لمزيكتي والأغاني بتاعتي،عشان كده أنا مجهز ٦ أغاني سينجل هنزلهم كل أسبوعين أغنية، وفي دويتو مفاجأة،وهصور ٢ فيديو كليب عشان وحشتوني، تحبوا نبدأ من امتي".