نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوراق الموت يعود ليتصدر تريند جوجل بالموسم الثالث وألعاب أكثر دموية بعد انتظار 3 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تصدر مسلسل أوراق الموت قائمة تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن عن عودة موسمه الثالث المنتظر والمعروف عالميًا باسم «Alice in Borderland»، وسط حالة واسعة من الترقب من جمهور الدراما في مصر والوطن العربي، خاصة بعد غياب استمر أكثر من ثلاث سنوات كاملة منذ عرض الموسم الثاني، ليعود العمل في رحلة جديدة من الغموض والخطر والإثارة التي تضع أبطاله على حافة الموت.

الموسم الثالث من المسلسل الياباني الشهير يأتي استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققه العمل في موسميه السابقين، حيث تمكن من ترسيخ مكانته كأحد أبرز إنتاجات نتفليكس الآسيوية، بعدما حقق الموسم الثاني وحده أكثر من 200 مليون ساعة مشاهدة خلال أربعة أسابيع فقط منذ طرحه في ديسمبر 2022، كما دخل قائمة أفضل 10 أعمال في أكثر من 90 دولة، ليصبح العمل الياباني الأكثر مشاهدة في تاريخ المنصة العالمية.

وتدور أحداث «أوراق الموت» الموسم الثالث حول استمرار رحلة أبطال العمل داخل عالم «بوردرلاند»، ذلك المكان الغامض الذي يخلط بين مفاهيم الحياة والموت من خلال ألعاب دموية ومعقدة تحدد مصير المشاركين فيها. وتبدأ القصة هذا الموسم بزواج شخصيتي «أريسو» و«أوساجي»، لكن سرعان ما تُمحى جميع ذكرياتهما السابقة، ويعيشان لحظات قصيرة من السلام قبل أن يعودا مجددًا إلى مواجهة عالم مميت لا يرحم، لتبدأ سلسلة جديدة من التحديات التي تهدد حياتهما.

وبحسب تقارير فنية، فإن الموسم الثالث سيشهد تصعيدًا غير مسبوق في مستوى الألعاب الدموية، حيث يواجه «أريسو» رحلة محفوفة بالمخاطر من أجل إنقاذ «أوساجي»، ليعيد العمل جمهوره إلى أجواء الرعب النفسي والصراعات الوجودية التي جعلت منه واحدًا من أكثر المسلسلات إثارة للجدل.

ويضم طاقم العمل في موسمه الجديد عددًا من النجوم البارزين، منهم: كينتو يامازاكي، تاو توشيا، إليانور نوبل، دانيال ريندريس كاي، كلوديا بيسو، نيجيرو موراكامي، آية أساهينا، أياكا ميوشي وغيرهم، فيما يقف خلف الكاميرا المخرج الياباني المتميز شينسوكي ساتو الذي استطاع أن يقدم معالجة بصرية مشوقة تجمع بين التشويق الدرامي والإبهار البصري.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الموسم الثالث من مسلسل أوراق الموت مساء اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025 حصريًا عبر منصة نتفليكس، حيث يتكون من ست حلقات فقط، على أن تحمل كل حلقة جرعة مكثفة من الأحداث المشوقة والصراعات التي تبقي المشاهدين في حالة ترقب دائم حتى اللحظة الأخيرة.

