زينة: "الناس فرحانة إني إتجوزت.. والله ده تمثيل"

أحمد جودة - القاهرة - نفت الفنانة زينة شائعة زواجها من الفنان عمرو مهدي، وأوضحت أن خبر الزواج مجرد إشاعة أُسيء تفسيرها من الجمهور، كما كشفت تفاصيل حول سبب موافقتها على المشاركة في مسلسل "ورد وشوكولاتة" واعتذارها المبدئي عن فيلم "الإسكندراني" قبل أن يتم تغيير موعد تصويره.

تصريحات زينة

وقالت زينة في تصريحات تلفزيونية إنها تفاجأت من سرعة تصديق الجمهور للخبر، معلقة: "استغربت أوي إن الناس صدقت إني إتجوزت وفرحانين أوي.. حاسة إني كنت حمل على قلبهم.. شوفت إن الناس فرحانين وبتبارك من قلبها.. لدرجة اني كنت راجعة من التصوير في لبنان.. والمضيفين والكابتن على الطيارة كانوا بيحتفلوا بيا.. يا جماعة والله ده تمثيل.. الناس مش عارفة.. هما عايزين يخلصوا مني ليه؟".

وفيما يخص مسلسلها الجديد أوضحت زينة أنها قامت بخطوة استثنائية في موافقتها على العمل، قائلة إنها قبلت الرفض للغالبية من العروض في شهري يوليو وأغسطس لسنوات، لكن "ورد وشوكولاتة" دفعها لتغيير عادتها، قائلة: "عملت حركة مش بعملها بقالي 11 سنة بسبب مسلسل ورد وشوكولاتة.. وقبلت شغل في شهر 7 و8 ودي إجازة ولادي من المدارس.. وكنت عمري في حياتي مابوافق على الشغل في الشهرين دول".

وكشفت زينة أيضًا عن موقف حصل معها بشأن فيلم "الإسكندراني"، مشيرة إلى أنها كانت قد اعتذرت عن العمل عندما كان مقررًا تصويره في شهر يونيو، لكن تأجيل مواعيد التصوير أعاد الأمور لمسار مختلف، وقالت: "فاكرة ساعة فيلم الإسكندراني لما كانوا عايزين يصوروا في شهر 6 قولتلهم أنا معتذرة عن الفيلم.. لكن أجلوا التصوير لغاية ما رجعت من الإجازة.. وأستاذ خالد يوسف كان متمسك بيا".

وعن مبررات التزامها بمواعيد تصوير "ورد وشوكولاتة" فادت زينة بأنها فهمت اولادها أن العمل مهم وأن الظروف لا تسمح بالتأجيل، مؤكدة أن المصلحة الفنية أحيانًا تجعل الممثل مضطرًا للموافقة، موضحة: "وفي مسلسل ورد شوكولاتة كانوا متمسكين بميعاد التصوير علشان عندهم ميعاد عرض قريب.. وفهمت ولادي إن العمل مهم.. ومحدش يقدر يقول للشغل لأ.. خصوصًا لو شغل كويس".