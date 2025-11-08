فن ومشاهير

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية للبانوراما المصرية خارج المسابقة

القاهرة - محمد ابراهيم - يسعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن يعلن عن القائمة النهائية لبرنامج البانوراما المصرية، في دورته السادسة والأربعين التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، وهي مجموعة من الأفلام القصيرة خارج المسابقة.

ويضم البرنامج 6 أفلام، هي: رابح سمير أبو الوفا (Silver Tongue)، للمخرج عمر علي.

 

صف تاني (Cairo، Standstill)، للمخرج عمرو عابد.

تفاصيل فيلم تاني يوم


تاني يوم (The Day After)، للمخرجة زينة عمرو دسوقي.

 

مرة تانية (Where the Winds Come From)، للمخرج حسن نوبي.
 

فيلم قفلة (Blackout)، للمخرج أحمد مصطفى الزغبي.


فيلم أكشن، نادية، كات! (Action، Nadia، Cut!)، للمخرجة سلمى الشرنوبي.

 

تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

 

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

