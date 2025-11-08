الرياض - كتبت رنا صلاح - أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مساء الجمعة حفلاً فنياً صاخباً في العاصمة الأردنية عمّان، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من محبيها الذين توافدوا من مختلف المحافظات. وقدمت وهبي باقة من أشهر أغانيها وسط أجواء احتفالية تخللتها عروض ضوئية ومؤثرات بصرية، في إطار تنظيم محكم من قبل الجهة المستضيفة.

هيفاء وهبي تحيي حفلاً صاخبا في عمان .. اتفرج

لكن الحفل لم يخلُ من الجدل، إذ تزامن مع إقامة صلاة الاستسقاء في مساجد المملكة، والتي دعت إليها وزارة الأوقاف طلبًا للغيث بعد انحباس الأمطار. هذا التزامن أثار موجة من ردود الفعل المتباينة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر البعض عن استيائهم من توقيت الحفل، معتبرين أنه لا يليق بإقامة فعالية غنائية في يوم مخصص للتضرع والدعاء.

وتناول عدد من خطباء الجمعة هذا الموضوع في خطبهم، مؤكدين أن مثل هذه المناسبات الدينية تستدعي أجواء من الخشوع والتوبة، لا الاحتفالات، داعين إلى احترام القيم الدينية والابتعاد عن ما وصفوه بـ"مظاهر التبرّج والإسفاف".

في المقابل، دافع آخرون عن الحفل معتبرين أن الاختلاف في الآراء أمر طبيعي في مجتمع متنوع، مشددين على أهمية احترام الحريات الشخصية ضمن إطار القانون والأعراف العامة.

ورغم الجدل، مضى الحفل في موعده المقرر، وسط حضور جماهيري كثيف، ليعكس المشهد حالة التباين الثقافي والاجتماعي التي ترافق مثل هذه الفعاليات في المنطقة.