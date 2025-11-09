نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفل أسطوري.. أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" بألمانيا في ثاني حفلات جولته الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل النجم أحمد سعد نجاحاته ضمن جولته الغنائية الأوروبية، لليوم الثاني على التوالي، حيث أحيا خلال الساعات الماضية حفلًا غنائيًا أسطوريًا على مسرح يايلا أرينا في ألمانيا، وذلك بعد حفله الكبير في العاصمة الفرنسية باريس أول أمس.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا غير مسبوق، بحضور الآلاف من الجاليات العربية ومحبي أحمد سعد، الذين حرصوا على التواجد قبل انطلاق الحفل بساعات طويلة في انتظار نجمهم المفضل.



وتواجد "سعد" على مسرح الحفل وسط تجهيزات غير مسبوقة من حيث الإضاءة والمؤثرات البصرية والشاشات العملاقة مع عرض معادلات بصرية مع الأغاني بشكل مبتكر أبهر الجمهور.

وقدّم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، من بينها: مكسرات، تاني، اليوم الحلو ده، وسع وسع، قادر أكمل، وأنا مشيت، وسط أجواء مليئة بالطاقة والبهجة.

ويواصل النجم أحمد سعد جولته الغنائية الأوروبية خلال الأيام القادمة عبر حفل جديد بالعاصمة الإنجليزية لندن يوم ١٣ من نوفمبر الجاري ليستكمل الجولة الأوروبية بعد حفلي فرنسا وألمانيا.