عاجل - محمود عبد العزيز يبرئ دينا الشربيني من التسبب بطلاقه

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز انفصاله رسميًا عن زوجته آن الرفاعي بعد سنوات طويلة من الزواج، وذلك عبر خاصية “ستوري” على حسابه في إنستجرام، مؤكّدًا انتهاء كافة إجراءات الطلاق. كما نفى كريم ما تردد من شائعات حول ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني أو كونها سببًا في انفصاله، قائلًا: "لا يوجد أي شخص ذُكِر اسمه مؤخرًا كان سببًا في الانفصال، ولم أكن أفضل الحديث عن حياتي الشخصية احترامًا لكل الأطراف".

بيان كريم محمود عبدالعزيز بشأن الطلاق

وأضاف كريم في بيانه: "الطلاق شرع ربنا، وأكنّ لأم بناتي كل الاحترام والتقدير، وستظل دائمًا أمهن مهما حدث، وحاولنا لسنوات أن تستمر الحياة بيننا لكن لم ننجح، وهذا لا ينتقص من أحدنا، فبعض العلاقات تنتهي لأن الله كتب لها ذلك".

وتابع موضحًا أن الانفصال تم بروح من الود والاحترام المتبادل: "بالتأكيد لم أكن أتمنى الوصول لهذه المرحلة، لكنها إرادة الله، ولم يكن أي شخص سببًا في ذلك، لكني اضطررت للتوضيح احترامًا للجمهور الذي يهمه الأمر".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت خلال الساعات الماضية تداول أخبار عن انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته، بالتزامن مع شائعات حول ارتباطه بفنانة شهيرة، وهو ما تسبب في حالة من التوتر داخل الأسرة. كما تسبب الأمر في انزعاج ابنته كِندة التي عبّرت عن غضبها عبر السوشيال ميديا، مما زاد من حدة الخلافات مؤخرًا.

ووفقًا للمصادر، فإن كريم تواصل مع زوجته عبر رسالة نصية طالبًا الإسراع في إجراءات الطلاق، لترد عليه: "كلم المحامي"، ليبدأ بعدها كل طرف في تكليف محاميه بإنهاء الإجراءات بشكل عاجل، بينما يجري حاليًا الاتفاق على التفاصيل النهائية.

وفي سياق آخر، خرج كريم محمود عبد العزيز رسميًا من سباق مسلسلات رمضان 2026، بعد تأجيل مسلسله الجديد "دهب حر" المكوّن من 15 حلقة، والذي كان من المقرر أن يُنفَّذ بتأليف أحمد وائل وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجى، حيث تقرر تأجيل العمل وخروجه من الموسم المقبل.