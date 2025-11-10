نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة في الوسط الفني.. كريم محمود عبدالعزيز يعلن انفصاله عن آن الرفاعي رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر النجم كريم محمود عبدالعزيز بيانًا رسميًا كشف فيه عن انفصاله عن زوجته آن الرفاعي، في خطوة فجرت جدلًا واسعًا بين جمهوره ومتابعي الوسط الفني.

وأكد كريم في البيان احترامه العميق لزوجته السابقة، مشددًا على أنها ستظل دائمًا أمًا لبناته، وأن العلاقة انتهت بكل ود وحب واحترام متبادل.

وقال كريم في بيانه: "الطلاق شرع ربنا أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير مهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم."

وأضاف: "حاولنا سنين طويلة إن الحياة تستمر، وفشلنا وده مش معناه أن هناك عيب في أي طرف منا، ولكن أحيانًا تنتهي العلاقات لأن ربنا كاتبها كده، وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل."

وأشار النجم إلى أن الانفصال كان خيارًا صعبًا لكنه إرادة ربنا، نافيًا تمامًا وجود أي طرف ثالث أو شخص له دخل في أسباب الطلاق، سواء قريب أو بعيد، مؤكدًا حرصه على احترام خصوصية حياته الشخصية وعدم التحدث عنها احترامًا لكل الأطراف، لكنه شعر بضرورة التوضيح لجمهوره الذي يهتم بأموره الشخصية.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من انتشار أنباء عن علاقة محتملة بين كريم محمود عبدالعزيز والفنانة دينا الشربيني، عقب تعاونهما في عملين متتاليين هما "الهنا اللي أنا فيه" و"طلقني"، وقد زاد من حجم الجدل الهجوم الذي شنه كندة، ابنة كريم، على دينا الشربيني قبل إعلان الطلاق الرسمي، ما أعطى مصداقية للتكهنات حول تأثير هذه العلاقة على حياتهما الزوجية.

وكان كريم قد حرص في فترة سابقة على طمأنة جمهوره، مؤكدًا عدم وجود أي خلافات حقيقية بينه وبين آن الرفاعي، ونشر صورًا تجمعهما على حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن أي مشاكل كانت مجرد خلافات عائلية تم حلها. إلا أن الأحداث الأخيرة سرعان ما تطورت لتصل إلى الطلاق الرسمي، وسط صدمة كبيرة لدى الجمهور والمتابعين.