نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلم: تعرضت للظلم والابتزاز وأشكر مصطفى كامل ومجلس نقابة الموسيقيين على دعمهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أول لقاء جمعه بأعضاء نقابة المهن الموسيقية، تحدث المطرب مسلم بصراحة عن الأزمات التي واجهها خلال الفترة الماضية، كاشفًا عن تعرضه لما وصفه بـ "الظلم والابتزاز" من بعض الأشخاص الذين كانوا داخل النقابة، مؤكدًا أنهم لم يعودوا ضمن تشكيلها الحالي.



وأوضح مسلم خلال الاجتماع بعدد من أعضاء مجلس الموسيقيين منهم أحمد العيسوى وخالد بيومى ومنصور هندى ومحمد صبحى وعلاء سلامة وأيمن أمين، أنه شارك في عدد من الأعمال الفنية دون علم النقيب الحالي الفنان مصطفى كامل، مشيرًا إلى أنه اضطر لذلك من أجل كسب رزقه، رغم صدور قرار سابق بإيقافه عن العمل.



وأضاف أنه في تلك الفترة كان التواصل مع النقيب صعبًا بسبب بعض الأفراد الذين أوهموه بأن التواصل غير ممكن، وادعوا أنهم يتحدثون بإسم النقيب، مما تسبب له في أزمات متتالية.



وأكد المطرب الشاب أنه تعرض لعمليات ابتزاز من قبل هؤلاء الأشخاص الذين استغلوا مناصبهم داخل النقابة، إلا أنهم لم يعودوا متواجدين حاليًا، معربًا عن امتنانه للنقيب مصطفى كامل وأعضاء المجلس الحالي على تفهمهم وإتاحة الفرصة له لتوضيح موقفه.

تصريحات مسلم



وحول ما تم تداوله بشأن التجمهر أمام مقر النقابة، نفى مسلم ذلك قائلًا: ماكنش تجمهر، أنا جيت بكل محبة ومعايا فرقـتي عشان أتكلم مع النقابة وأطلب دعمهم إني أرجع أشتغل من تاني، واتفاجئت بوجود عدد كبير من الصحفيين والمصورين.



وأوضح أنه حضر إلى النقابة بهدف تسوية أوضاعه وفتح صفحة جديدة، مؤكدًا احترامه الكامل للنقيب مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة، وسعيه خلال الفترة المقبلة لاستعادة نشاطه الفني بشكل رسمي ومنظم.