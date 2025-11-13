الرياض - كتبت رنا صلاح - خطفت الفنانة إلهام شاهين الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، بإطلالة أنيقة ارتدت فيها فستانًا أسود من الدانتيل في الجزء العلوي مزودًا بالحرير عند الصدر والبطن، وتنورة مبطنة بالكامل باللون البيج من تصميم دار Zimmermann، ويصل سعره إلى 2280 جنيهًا إسترلينيًا أي ما يعادل نحو 141 ألفًا و591 جنيهًا مصريًا، وفقًا لموقع البيع الرسمي للدار.

إلهام شاهين تخطف الأنظار بإطلالة لافتة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها على تطبيق Instagram صورًا من مشاركتها في الحفل، وعلقت قائلة: “مبروك الدورة 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. افتتاح راقي جدًا.. برافو صديقي النجم الكبير حسين فهمي، وألف مبروك للمكرمين صديقي وأستاذي المخرج الكبير محمد عبد العزيز، والفنان الرائع خالد النبوي.. تكريم مستحق”.

وظهرت شاهين في الصور برفقة عدد من النجوم، من بينهم رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، ليلى علوي، بوسي شلبي، أروى جودة، محمود حميدة، وصفية العمري، وذلك ضمن فعاليات الافتتاح التي شهدت حضورًا واسعًا من الفنانين وصناع السينما.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو الوحيد في المنطقة الحاصل على تصنيف الفئة “A” من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) في باريس.