نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دراجات بنى سويف تراجع مؤشرات قياس الأداء وإعادة النشاط الاسبوعى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص مجلس إدارة منطقة الدراجات بمحافظة بني سويف على عقد اجتماع اليوم ، الخميس ، وذلك لمراجعة مؤشرات قياس أداء الفترة السابقة ، ووضع خطة للربع الاول من العام 2025 .

وخلال الاجتماع تطرق إلى مناقشة إعادة النشاط الاسبوعى ( تدريب كل يوم جمعة ) للاعبين والهواه بهدف الاعداد البدني ونشر ثقافة ممارسة رياضة الدراجات .

حيث جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المنعم رئيس مجلس الإدارة وايمن احمد امين الصندوق والدكتوره نورهان السيسي عضو مجلس الإدارة والدكتور كريم عمر عضو مجلس الإدارة ومحمد صلاح عضو مجلس الإدارة.

