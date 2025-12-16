الرياض - كتبت رنا صلاح - جمهور ياسر جلال على موعد مع مسلسله الجديد "كلهم بيحبوا مودي"

ياسر جلال ينتهي من تصوير مسلسله الرمضاني

أنهى الممثل المصري ياسر جلال تصوير مسلسله الجديد "كلهم بيحبوا مودي" المقرر عرضه رمضان المقبل 2026.

ونشر ياسر جلال صورة له من داخل كواليس التصوير وعلق عليها "أول مرة بحياتي أصور مشهد.. كلهم بيحبوا مودي"

وينتمي مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" إلى قائمة المسلسلات الكوميدية، ويتألف من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على قنوات أبو ظبي للإعلام.

ويشارك في العمل نخبة من الفنانين، منهم، ميرفت أمين، آيتن عامر، ومصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، وجوري بكر، وريهام الشنواني، ودينا أبو السعود، ومحسن منصور، وجودي مسعود، ويمنى طولان.

ويخرج المسلسل المخرج أحمد شفيق، وتأليف أيمن سلامة، حيث تم تصوير المشاهد في العاصمة المصرية القاهرة والعاصمة اللبنانية بيروت.