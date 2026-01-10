”خليكم بلبس الشتاء”.. تحذير الفلكي السعودي الزعاق من...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 04:22 مساءً - تشهد الأحوال الجوية، الأيام المقبلة، حالة تذبذب وعدم استقرار، مما جعل الخبراء وهيئة الأرصاد تحذر المواطنين من توخي الحذر.

وبدوره، حذر خالد الزعاق، خبير فلكي، المواطنين من حالة الطقس الفترة المقبلة، مؤكدًا عليهم أن يرتدوا ملابس ثقيلة مهما اعتدلت درجات الحرارة.

ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على "إكس"، يتضمن: