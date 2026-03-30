لا يفوتك الديربي.. موعد مباراة اتحاد العاصمة ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 02:31 مساءً - تتجه أنظار عشاق الكرة الجزائرية إلى قمة كروية مرتقبة، يحتضنها ملعب علي عمار، حيث يلتقي مولودية الجزائر مع غريمه التقليدي اتحاد العاصمة، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الجزائري للمحترفين، والتي تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والندية المعتادة بين الفريقين.

ترتيب مولودية الجزائر في الدوري

يدخل مولودية الجزائر هذه المواجهة وهو في أفضل حالاته، بعدما فرض نفسه متصدرًا لجدول الترتيب برصيد 49 نقطة، مستفيدًا من استقرار فني واضح وأداء مميز جعله يتفوق في أغلب مبارياته هذا الموسم، ويسعى الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق انتصار جديد يقربه أكثر من حسم اللقب، خاصة أنه يمتلك عناصر قادرة على التعامل مع الضغوط وحسم المباريات الكبرى.

ترتيب إتحاد العاصمة في الدوري الحوار

يخوض اتحاد العاصمة اللقاء وهو يحتل المركز التاسع برصيد 29 نقطة، ويطمح إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب والعودة إلى سكة الانتصارات.

ورغم الفارق النقطي، فإن مباريات الديربي دائمًا ما تكون خارج الحسابات، وهو ما يمنح الفريق دافعًا كبيرًا للدخول بقوة ومحاولة قلب الموازين وتحقيق نتيجة إيجابية تعيد له الثقة وتُسعد جماهيره.

موعد مباراة مولودية الجزائر واتحاد العاصمة

تُقام المواجهة المرتقبة بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الجزائر، الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سيكون الموعد في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي وعمان.

كيفية مشاهدة مباراة مولودية الجزائر واتحاد العاصمة

سيتم نقل هذه المواجهة المرتقبة عبر قنوات التلفزيون الجزائري، وتحديدًا القناة الأولى، كما يمكنكم مشاهدة الكلاسيكو أيضا عبر القناة السادسة (الشبابية)، وذلك مع تغطية مباشرة وشاملة لكافة أحداث المباراةوعبر القانتيين.