هل تشغيل المولدات الكهربائية بعد مواعيد الغلق قانوني؟...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 02:31 مساءً - أوضح مصدر مسؤول بوزارة وزارة التنمية المحلية والبيئة أن تشغيل المولدات الكهربائية (الجنريتور) بعد مواعيد الغلق الرسمية للمحال التجارية يُعد مخالفة قانونية جسيمة، ولا يُعد مبررًا لتجاوز القرار، وشدد المصدر على أن الالتزام بتوقيتات الغلق يرتبط بممارسة النشاط التجاري نفسه، وليس بمصدر الكهرباء المستخدم، ما يعني أن التحايل باستخدام المولدات لا يحمي أصحاب المحال من المُساءلة.

هل تشغيل المولدات الكهربائية بعد الساعة 9 مساءً مخالفة قانونية؟

كما أكد المصدر أن الإجابة القانونية الحاسمة هي نعم، تشغيل المحال بعد الساعة التاسعة مساءً باستخدام مولد كهربائي يُعد مخالفة صريحة لقرار رئيس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحال.

وأشار إلى أن القانون لا يفرق بين استخدام الكهرباء الحكومية أو مولدات خاصة، لأن جوهر المخالفة هو استمرار النشاط التجاري بعد الموعد المحدد، وبالتالي، فإن تشغيل "الجنريتور" لا يغير من الوضع القانوني، بل يظل النشاط مخالفًا ويستوجب العقوبة.

ما أسباب منع تشغيل المولدات بعد مواعيد الغلق في مصر؟

أوضح المصدر أن فلسفة قرار الغلق لا تستهدف فقط ترشيد استهلاك الكهرباء، كما يعتقد البعض، بل تهدف إلى تحقيق الانضباط العام في الشارع.

ومن بين الأهداف الرئيسية للقرار، تقليل الضوضاء الليلية، الحد من الزحام المروري، وتخفيف العبء عن الأجهزة الأمنية والتنفيذية، كما أن تعريف "الغلق" قانونًا يعني التوقف الكامل عن النشاط ومنع استقبال الجمهور، وليس مجرد فصل التيار الكهربائي.

لذلك، فإن تشغيل المولدات لا يُعتبر حلاً قانونيًا، لأنه يُبقي النشاط قائمًا بالمخالفة للتوقيتات الرسمية.

هل تشغيل المولدات يضاعف العقوبة وفق قانون البيئة؟

أشار المصدر إلى أن استخدام المولدات الكهربائية ليلاً يفتح الباب أمام مخالفات إضافية تتعلق بالبيئة، حيث تتسبب هذه المولدات في تلوث سمعي نتيجة الضوضاء، إلى جانب انبعاثات كربونية تضر بالهواء.

وهذا يعني أن المخالفة قد لا تقتصر على كسر مواعيد الغلق فقط، بل تمتد لتشمل مخالفات بيئية، ما يؤدي إلى مضاعفة العقوبات على صاحب المنشأة.

وفيما يخص قاعات الأفراح، أوضح أن لها مواعيد خاصة قد تمتد حتى الساعة 11 مساءً أو منتصف الليل وفقًا للتراخيص، لكن لا يُسمح لها بالاستمرار بعد هذا التوقيت باستخدام مولدات كهربائية، لأن العبرة دائمًا بتوقيت النشاط وليس بمصدر الطاقة.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن السوبر ماركت هو الاستثناء الوحيد المسموح له بالعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.