”اتفرج ببلاش” 5 قنوات مجانية ستنقل مباراة مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 04:22 مساءً - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة صعبة أمام منتخب كوت ديفوار، مساء اليوم السبت، على ملعب أغادير بالمغرب، ضمن ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ويحمل اللقاء الكثير من الإثارة والندية، إذ يسعى الفراعنة لمواصلة مشوارهم القوي نحو التتويج باللقب.

وقدم منتخب الفراعنة أداءً مميزًا في دور المجموعات، حيث تصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، متفوقًا على زيمبابوي وأنجولا وجنوب إفريقيا.

وفي دور الـ16، نجح المنتخب في الفوز على بنين بنتيجة 3-1، ليضمن مقعده بين كبار القارة.

على الجانب الآخر، لم يكن طريق كوت ديفوار سهلاً، إذ تمكن من تجاوز بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة، ليصل إلى مواجهة مصر بطموح كبير واستعداد كامل لاستعادة أمجاده القارية.

ومن المنتظر أن يكون الفائز من هذا اللقاء على موعد ناري في نصف النهائي مع منتخب السنغال، الذي تأهل بعد الفوز على مالي بهدف دون رد.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر ضد كوت ديفوار