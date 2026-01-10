فوز ريال مدريد على أتلتيكو.. هل ينجو تشابي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 04:22 مساءً - نشرت صحيفة رياضية خلال الساعات القليلة الماضية تقرير حول مستقبل وموقف المدير الفني لفريق ريال مدريد تشابي ألونسو من الإقالة وبالأخص أنه يواك موقف هام قبل بدء منافسات كأس السوبر الإسباني لهذا الموسم الحالي 2025-2026 في جدة.

موقف المدير الفني تشابي ألونسو

كشفت التقارير الصحفية بأن خسارة تشابي ألونسو للبطولة قد يتسبب ذلك في إقالته من تدريب الفريق وبالأخص مع المستويات التي يقدمها الريال تحت قيادته الفترة الأخيرة، بينما تمكن فريق ريال مدريد تحت قيادة ألونسو بالفوز على نظيره أتلتيكو مدريد في المباراة التي جمعتهم أول أمس الخميس بهدفين مقابل هدف واحد.

حيث أنه بذلك تمكن فريق ريال مدريد بأن يتأهل أن إلى الكلاسيكو المنتظر في نهائي البطولة والتي تقام أمام نظيره فريق برشلونة غدا الأحد الموافق 11 يناير الحالي لعام 2025 والتي تقام على ملعب الإنماء في جدة بالمملكة العربية السعودية.

أضافت الصحيفة الرياضية ماركا من خلال تقريرها الصادر مؤخرًا، بأن المدير الفني لفريق ريال مدريد ألونسو يواصل تمديد الهدنة بشكل مؤقت حول الجدل المتداول مؤخرًا بشأن مستقبله الكروي مع الفريق، حيث إن فوز الفريق الأخير على أتلتيكو منحته فرصة أخرى مع المالكي.