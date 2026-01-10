جهود قطاع أمن المنافذ في ضبط المخالفات خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 04:22 مساءً - واصلت وزارة الداخلية المصرية جهودها المكثفة لتعزيز السيطرة الأمنية على المنافذ ومكافحة الجرائم المختلفة، وأسفرت الحملات المنفذة خلال 24 ساعة عن تحقيق عدة نتائج مهمة.

تمكنت أجهزة قطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط قضيتين لتهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، ما يعكس استمرار جهود الدولة في مكافحة التهريب.

وفي مجال المرور، تم تحرير 3336 مخالفة مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية، بينما شهد قطاع الأمن العام ضبط 49 قضية متعلقة بجرائم مختلفة، كما تم تنفيذ 222 حكم قضائي متنوع.

أما فيما يخص مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، فقد تمكنت الأجهزة من ضبط قضيتين خلال الفترة نفسها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفات والقضايا، في إطار استمرار الحملات الأمنية لتأمين المنافذ ومكافحة الجرائم بكافة أشكالها.