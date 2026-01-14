قائمة تشكيل ريال مدريد لمواجهة ألباسيتي في كأس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 09:29 مساءً - أعلن المدير الفني الحالي لنادي ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، عن قائمة تشكيل الفريق أمام نظيره نادي ألباسيتي، ويكون ذلك في المبارات التي تأتي ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا لعام 2025-2026.

أول مباراة للمدرب ألفارو أربيلوا

حيث يواجه فريق ريال مدريد نظيره نادي ألباسيتي، وذلك في المباراة التي تجمعهم بمنافسات الدور السادس عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا، ويقام اللقاء مساء اليوم الأربعاء على ملعب كارلوس بيلمونت، وتبدأ صافرة الشوط الأول في تمام الساعة العاشرة مساء.

فيما تعتبر هذه المباراة هي الأولى للمدرب ألفارو أربيلوا وذلك لقيادة فريق ريال مدريد، حيث أنه تم تعيينه ليكون خلفًا لـ تشابي ألونسو الذي تم إقالته منذ عدة أيام، بالأخص بعض الهزيمة التي تعرض لها الريال من فريق برشلونة في مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني.

قائمة تشكيل ريال مدريد أمام ألباسيتي

أما عن قائمة تشكيل فريق ريال مدريد أمام فريق ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا تتمثل كما يلي: