رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الشباب ونيوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 09:29 مساءً - على أرضية ملعب الأول بارك اليوم تنطلق مباراة حاسمة ينتظرها الجمهور السعودي تجمع بين فريقي الشباب ونيوم في الجولة الخامسة عشر من مباريات دوري روشن للمحترفين النسخة الحالية 2025/2026، وهو اللقاء الذي يسعى فيه طرفي المباراة إلى تحقيق نتيجة إيجابية تُحسن من موقعهما في جدول الدوري.

مساء اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 يجتمع جماهير الكرة السعودية لمتابعة مواجهة تجمع بين نادي الشباب ونادي نيوم، وعلى الرغم من أن وضع الأخير أفضل من الليوث إلا أنّ المباراة ستكون نديّة بينهما نظرًا لرغبة كل منهما في حصد النقاط.

فقد استطاع نادي الشباب خلال الـ 14 جولة الماضية أن يحصل على 8 نقاط فقط، وهو ما جعله في المركز السادس عشر في جدول الترتيب، ويُقابله نادي نيوم بحوالي 20 نقطة في المركز التاسع، بما يجعل هناك فارق ملحوظ بينهما.

كيفية مشاهدة مباراة الشباب ونيوم اليوم

يمكن للمتابعين من كل مكان مشاهدة مباراة الشباب ونيوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، وتنطلق المباراة بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بينما ستكون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

أما عن القناة الناقلة فهي شبكة قنوات ثمانية –الناقل الحصري لمنافسات الدوري السعودي للموسم الحالي- حيث يُمكن للجماهير متابعة قناة ثمانية 2، كما تُتاح متابعة اللقاء عبر تطبيق ثمانية لهواة البث الرقمي بشكل مجاني وحصري دون تقطيع وبجودة عالية.

وما يُميز لقاء الشباب ونيوم اليوم أنه الأول من نوعه في دوري روشن، فلم يسبق للفريقين أن التقيا مُسبقًا، وهو ما يجعل المباراة غير متوقعة النتائج.