استقبلها بجودة HD… تردد قناة بدوية دراما الجديد...

قناة بدوية دراما واحدة من القنوات المتخصصة في عرض المسلسلات البدوية والدرامية التي تعكس حياة الصحراء والعادات العربية الأصيلة، نجحت القناة في جذب جمهور واسع من محبي هذا اللون الدرامي لما تقدمه من أعمال تجمع بين القصص التراثية، الصراعات الاجتماعية، والقيم العربية القديمة في قالب درامي مشوق.

تهتم قناة بدوية دراما بعرض مسلسلات متنوعة تناسب مختلف الأعمار مع بث متواصل على مدار اليوم ما يجعلها خيار مفضل لعشاق الدراما البدوية والقصص المستوحاة من البيئة الصحراوية.

تردد قناة بدوية دراما على نايل سات

يمكن استقبال القناة بسهولة عبر ضبط جهاز الاستقبال على البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11137

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة بدوية دراما على عرب سات

فيما يلي تردد قناة بدوية دراما على القمر الصناعي عرب سات:

التردد هو 11976.

الاستقطاب هو عمودي (V).

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

الجودة هي SD.

مميزات قناة بدوية دراما