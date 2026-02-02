ما حقيقة رحيل ليفاندوفسكي عن برشلونة والانضمام لدوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 07:26 مساءً - انتشرت أنباء عديدة حول إمكانية انتقال النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب نادي برشلونة، خلال الميركاتو الشتوي.

حقيقة انتقال روبرت ليفاندوفسكي من برشلونة

حقيقة الأمر تتضمن في رغبة اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الاستمرار مع فريقه حتى نهاية عقده بالموسم الحالي.

روبرت ليفاندوفسكي يرفض العروض المقدمة له

رفض النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي كم العروض الضخمة التي عرضت عليه من الدوري السعودي لضمه، مفضلًا البقاء مع فريقه برشلونة.

إمكانية تمديد عقد روبرت ليفاندوفسكي في برشلونة

يمكن تجديد عقد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة بسبب بند في عقده يسمح له بالاستمرار مع الفريق حال تحقيقه متطلبات اللعب.

حقيقة تمديد عقد روبرت ليفاندوفسكي

لم تصدر إدارة برشلونة أي قرارات بشأن تمديد عقد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بين صفوفهم حتى وقتنا الحالي.