التحقيق مع الفنان محمود حجازي بعد اتهامه بالتحرش...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 07:26 مساءً - تقوم النيابة العامة في محافظة القاهرة خلال الوقت الحالي، بمباشرة التحقيق مع الفنان المصري محمود حجازى، جاء ذلك على خلفية اتهامه مؤخرًا من قبل سيدة بالتحرش بها، جاء ذلك أثناء تواجدهما سويًا في أحد الفنادق بدائرة قسم بولاق أبو العلا.

اتهام الفنان محمود حجازي بالتحرش بسيدة

قام رجال المباحث بإلقاء القبض على محمود حجازي، وجارى القيام بالتحريات اللازمة من أجل كشف ملابسات الواقعة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن ثم فقد تولت النيابة التحقيق فيما حدث، حيث ورد بلاغ مؤخرًا إلى مديرية امن القاهرة يفيد باتهما الفنان المصري بقيامه بالتحرش بسيدة، وكشفت مقدمة البلاغ إن حجازي قام بالتحري بها أثناء تواجدهما في أحد الفنادق.

النيابة تطلب بالتحريات حول واقعة التحرش

طلبت النيابة العامة من كافة الأجهزة الأمنية، بضرورة القيام بالتحريات اللازمة تجاه تلك الواقعة الخاصة بالتحرش، كذلك فقد قامت باستدعاء مقدمة البلاغ للتعرف على أقوالها حول ما حدث، كذلك فقد أمرت بأن يتم جمع الكاميرات التي توجد في محيط الفندق وتفريغها، وأيضًا يتم فحص هاتف الفنان المصري للتأكد هل يوجد بيهم محادثات أم لا.

أقوال الفنان محمود حجازي أمام التحقيقات

في نفس السياق، فقد تحدث الفنان أمام التحقيقات، وقال إنه تعرف على أحد الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقى بها داخل غرفتها في الفندق منذ حوالي شهر، وذلك بهدف وجود علاقة عمل بينهم فقط