بعد إصابة أوتار الركبة.. هل يفسخ برشلونة إعارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 07:26 مساءً - تعرض حارس برشلونة المعار مارك أندريه تير شتيجن لإصابة قوية أثناء مشاركته مع جيرونا، مما أثار تساؤلات كثيرة حول مستقبله مع النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

إصابة تير شتيجن في مباراة جيرونا

أصيب تير شتيجن في أوتار الركبة خلال لقاء جيرونا ضد ريال أوفييدو بالدوري الإسباني يوم السبت الماضي، والذي انتهى بخسارة فريقه 1-0، حيث أظهرت الفحوصات أن الإصابة تحتاج فترة علاج طويلة نسبيًا.

وتشير التقارير الطبية إلى أن تير شتيجن قد يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى شهرين كاملين، مع العلم أن هذا الغياب يهدد استمراره في الإعارة مع جيرونا، الذي انضم إليه في يناير الجاري حتى نهاية الموسم.

موقف برشلونة من عودة الحارس

أكدت مصادر مقربة من النادي الكتالوني أن تير شتيجن لن يعود إلى برشلونة في الفترة القريبة، وسيبقى مع جيرونا حتى نهاية الموسم وفقًا لبنود الإعارة، ولن يتم فسخ الاتفاق أو تعديله، وهنا يتابع برشلونة حالة اللاعب عن قرب، ولم يستبعد تمامًا فكرة عودته للتأهيل في مجمع سيوتات إسبورتيفا التدريبي، على غرار ما حدث مع هيكتور فورت المعار إلى إلتشي.

الالتزام الكامل ببنود الإعارة

ويذكر أن يحمل جيرونا راتب اللاعب كاملًا حسب الاتفاق، ويؤكد برشلونة أن لا تغيير في الشروط الموقعة، مما يعني استمرار تير شتيجن مع جيرونا حتى يونيو المقبل مهما كانت سرعة تعافيه.