آخر تحديث لسعر السجائر اليوم بعد تطبيق الزيادة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 12:29 مساءً - شهدت أسعار السجائر اليوم تحديثات جديدة سواء للسجائر المحلية أو المستوردة أو حتى منتجات التبغ المسخن، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 بعد قرار شركة فيليب موريس مصر.

أسعار السجائر الجديدة في مصر

وصل سعر سجائر ميريت لجميع الأنواع إلى 111 جنيه.

سجلت سجائر مارلبورو سعر 102 جنيه لجميع الأنواع.

فيما سجلت سجائر إل آند إم لجميع أنواعها سعر 82 جنيه.

أما التبغ المسخن "تيريا" وصل سعره إلى 82 جنيه، "هييتس" 69 جنيه.

سبب ارتفاع أسعار السجائر اليوم

رئيس شعبة الدخان وضح أن السبب في الزيادة الجديدة في أسعار السجائر تعزو إلى تراجع المبيعات بعد انتشار منتجات غير رسمية في السوق، ناهيك عن ارتفاع تكاليف الإنتاج.