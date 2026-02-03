رسميًا: سعر الذهب اليوم في مصر بعد آخر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 12:29 مساءً - في الآونة الأخيرة ارتفع سعر الذهب بشكل جنوني في مصر، وهو ما صحبه بعض التراجع الملحوظ في القيم السعرية، وفيما يلي نوضح أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 وفقًا لآخر تحديثات.

سعر الذهب اليوم عيار 21 و24

سعر الذهب عيار 24 بلغ 7345 جنيه.

بينما عيار 21 سجل 6425 جنيه للجرام.

فيما وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 إلى 5510 جنيه.

أما عن عيار 14 فقد سجل سعر 4285 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء إلى 51400 جنيه، بتراجع ملحوظ مقارنة بالسعر السابق، وهو سعر الجنيه وزن 8 جرام عيار 21.

سعر أوقية الذهب اليوم

بالنسبة لأوقية الذهب "الأونصة" وصل سعرها اليوم إلى 228390 جنيه، مُسجلة تراجع ملحوظ أيضًا في قيمتها.

سعر الذهب عالميًا

وصل سعر أونصة الذهب على المستوى العالمي إلى 4704 جنيه، فتراجعت بنسبة تصل إلى 3.91%.