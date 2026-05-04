لأول مرة.. نظام تسجيل خاص لتغطية جنازة وعزاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 02:17 مساءً - شهدت الساعات الماضية ترتيبات خاصة داخل الوسط الصحفي والفني في مصر، بعد وفاة الفنان المصري هاني شاكر عن عمر ناهز 74 عامًا، إثر تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة، وسط حالة من الحزن بين جمهوره ومحبيه في مصر والعالم العربي.

تطوير بروتوكول لتغطية جنازة الفنان المصري هاني شاكر

أعلنت شعبة المصورين بنقابة الصحفيين في مصر عن إطلاق استمارة تسجيل مخصصة لتغطية جنازة وعزاء الفنان الراحل هاني شاكر، وذلك في إطار أول تطبيق رسمي لبروتوكول تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم مراسم الجنازات.

ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عملية التغطية الإعلامية بشكل منسق خلال مراسم الجنازة والعزاء.

تفاصيل وفاة الفنان المصري هاني شاكر في باريس

رحل الفنان هاني شاكر بعد تدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة، حيث كان قد تعرض لانتكاسة مفاجئة نتيجة فشل تنفسي، وتم نقله إلى أحد المستشفيات في العاصمة الفرنسية باريس، وظل تحت الملاحظة الطبية في العناية المركزة حتى وفاته.

وأعلنت مصادر نقابية أن حالته الصحية شهدت تدهورًا خلال الأيام الأخيرة قبل إعلان الوفاة.

تصريحات حول الحالة الصحية قبل وفاة هاني شاكر

كانت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، قد أشارت في وقت سابق إلى تعرض الفنان هاني شاكر لأزمة صحية مفاجئة، مؤكدة أنه تم وضعه تحت الرعاية الطبية المكثفة بعد إصابته بمضاعفات تنفسية.

وأثار خبر تدهور حالته الصحية حالة من القلق بين محبيه في ذلك الوقت.

موعد جنازة وعزاء الفنان المصري هاني شاكر

من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل يوم الأربعاء المقبل في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وذلك عقب صلاة الظهر مباشرة.

كما يُقام العزاء يوم الخميس المقبل في نفس المسجد، عقب صلاة المغرب، وسط توقعات بحضور عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة.