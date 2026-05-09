استقبل الان.. قناة الوطنية التونسية الرياضية على النايل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 11:17 مساءً - نجحت قناة الوطنية التونسية الرياضية في جذب عدد كبير من الجمهور بفضل ما تقدمه من محتوى متنوع يضم تغطية متنوعة لأهم المباريات والبرامج الرياضية والبرامج التحليلية مع ابرز اللاعبين، وتحرص القناة على التحديث التردد المستمر لضمان أعلى جودة للمشاهدين لذلك هي الاختيار الأفضل لعشاق كرة القدم والرياضات الأخرى .

تردد قناة الوطنية التونسية الرياضية على النايل سات

التردد : 11657

الاستقطاب : عمودي (V)

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

طريقة تنزيل قناة الوطنية التونسية على الرسيفر