استقبل الان.. قناة الوطنية التونسية الرياضية على النايل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 11:17 مساءً - نجحت قناة الوطنية التونسية الرياضية في جذب عدد كبير من الجمهور بفضل ما تقدمه من محتوى متنوع يضم تغطية متنوعة لأهم المباريات والبرامج الرياضية والبرامج التحليلية مع ابرز اللاعبين، وتحرص القناة على التحديث التردد المستمر لضمان أعلى جودة للمشاهدين لذلك هي الاختيار الأفضل لعشاق كرة القدم والرياضات الأخرى .
تردد قناة الوطنية التونسية الرياضية على النايل سات
- التردد : 11657
- الاستقطاب : عمودي (V)
- معدل الترميز :27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
طريقة تنزيل قناة الوطنية التونسية على الرسيفر
- نفتح القائمة (menu) من الريموت
- نتوجه إلى التركيب (installation)
- ندخل على البحث اليدوي (manual scan)
- نحدد نوع القمر الصناعي نايل سات
- ندخل بيانات تردد القناة وهي (التردد- الاستقطاب- معدل الترميز).
- نضغط على بحث search وننتظر عملية البحث
- وعند ظهور القناة نضغط save.
0 تعليق