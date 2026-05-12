الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 11:17 صباحاً - أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز حالة من التفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قامت بفتح باب طرح الأسئلة عبر خاصية "الأسئلة" على حسابها الرسمي في إنستجرام، ما دفع جمهورها إلى التفاعل بشكل كبير وطرح عدد من الاستفسارات والتعليقات المتنوعة.

جاء التفاعل مع ياسمين عبد العزيز في إطار الاهتمام المستمر من متابعيها بالتفاصيل الخاصة بأعمالها الفنية وحياتها الشخصية، خاصة أنها تُعرف بقربها الدائم من جمهورها عبر المنصات الرقمية وتفاعلها المباشر معهم.

ومن المنتظر أن تقوم ياسمين بالرد على جزء من هذه الأسئلة خلال الساعات المقبلة، حيث يترقب جمهورها إجاباتها حول مشاريعها الفنية القادمة، إضافة إلى بعض الجوانب المتعلقة بحياتها الخاصة، في ظل اهتمام واسع بكل ما تنشره عبر حساباتها الرسمية.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية

على الصعيد الفني، تستعد ياسمين عبد العزيز للمشاركة في فيلم جديد يحمل عنوان "خلي بالك من نفسك"، والذي يجمعها بالنجم أحمد السقا في تعاون سينمائي لافت، يعيد الثنائي إلى الشاشة الكبيرة في عمل يجمع بين عناصر الأكشن والإثارة والكوميديا، إلى جانب لمسات درامية تضيف طابعًا خاصًا للقصة.

وقد انتهى فريق العمل من تصوير عدد من المشاهد بالفعل قبل انطلاق موسم رمضان الماضي، بينما يجري حاليًا استكمال التحضيرات الخاصة بباقي المشاهد، تمهيدًا لطرح الفيلم في دور العرض خلال الفترة المقبلة.