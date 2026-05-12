تصريحات مثيرة من نتنياهو بشأن إيران: ماذا قال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 11:17 صباحاً - أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بأن إسرائيل لم تُقدر بشكل دقيق حجم القدرات الإيرانية، خاصة فيما يتعلق بقدرتها على التأثير في حركة الملاحة داخل مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن المواجهة مع طهران ما زالت مستمرة ولم تصل إلى نهايتها، في ظل استمرار امتلاك إيران لمخزون من اليورانيوم المخصب، مع تجنبه تأكيد فكرة تغيير النظام الإيراني.

تصريحات نتنياهو عن الحرب وإغلاق مضيق هرمز

جاءت تصريحات نتنياهو خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة CBS الأمريكية، حيث أوضح أن صناع القرار في إسرائيل لم يدركوا خطورة إمكانية إغلاق المضيق إلا بعد اندلاع العمليات، مضيفًا أن حجم التهديد اتضح تدريجيًا خلال الحرب.

وأكد أن ما تحقق حتى الآن لا يعني انتهاء الحرب، موضحًا أن هناك عناصر لا تزال قائمة، أبرزها الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، إضافة إلى استمرار طهران في تطوير قدراتها الصاروخية الباليستية، وأضاف أن إسرائيل تمكنت من إضعاف جزء من هذه القدرات، لكنها لم تقضِ عليها بالكامل، معتبرًا أن "الطريق ما زال طويلًا" لتحقيق الأهداف المعلنة.

نتنياهو يتحدث عن ملف اليورانيوم والمواقع النووية

وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الملف النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن الحرب لم تحقق نتائجها النهائية بسبب استمرار وجود مواد نووية مخصبة، إلى جانب مواقع تخصيب ما زالت نشطة، على حد وصفه، مؤكدًا ضرورة التعامل مع هذه العناصر ونقل بعضها خارج إيران أو تفكيكها بالكامل.

وعند سؤاله عن آلية تنفيذ ذلك، قال نتنياهو إن الأمر "يمكن تنفيذه ماديًا" سواء عبر اتفاق أو إجراءات مباشرة، معتبرًا أن الخيار الدبلوماسي هو الأفضل إذا تحقق.

نتنياهو يتحدث عن الغزو البري لإيران

أشار نتنياهو إلى وجود توافق في الرؤية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الملف الإيراني، والغزو البري، وذلك دون الخوض في تفاصيل العمليات العسكرية المحتملة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن النقاشات مع الجانب الأمريكي مستمرة حول الخيارات المتاحة.

وفيما يتعلق بإمكانية تغيير النظام في إيران، قال نتنياهو إن هذا الاحتمال وارد لكنه غير مضمون، موضحًا أن نجاح مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى انهيار شبكة الحلفاء الإقليميين لطهران، بما في ذلك حزب الله وحماس والحوثيون، نتيجة تراجع الدعم المركزي لهم.