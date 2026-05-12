حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 11:17 صباحاً - أكد محمد عبد اللطيف وزير التعليم المصري، أن الوزارة نفّذت حزمة من الإجراءات الصارمة والتنظيمية لضمان سير امتحانات هذا العام بشكل منضبط وهادئ داخل جميع اللجان على مستوى الجمهورية، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والشفافية.

تصريح مهم من وزير التعليم المصري لطلاب الثانوية

شدد الوزير على أن الامتحانات جرى إعدادها هذا العام لتكون في مستوى الطالب "المتوسط"، في إطار يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ويخفف من الضغوط النفسية على الأسر المصرية.

وفيما يتعلق بتنظيم اللجان، أوضح أن هناك تعليمات واضحة ومشددة بتهيئة بيئة امتحانية مناسبة، من خلال توفير الهدوء والانضباط داخل اللجان، بما يساعد الطلاب على التركيز أثناء أداء الاختبارات، إلى جانب تسهيل إجراءات الدخول وتنظيم حركة الطلاب منذ لحظة وصولهم وحتى بدء الامتحان.

تحذيرات وزير التعليم للطلاب

أكد أن الوزارة لن تتساهل مع أي محاولات للإخلال بنظام الامتحانات أو ارتكاب مخالفات، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل الفوري والحاسم مع أي تجاوزات، بما يضمن الحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق العدالة الكاملة بين جميع الطلاب.

وتطرق الوزير إلى نظام الثانوية العامة الحالي، موضحًا أنه يمثل عبئًا نفسيًا كبيرًا على الطلاب وأولياء الأمور بسبب اعتماده على فرصة امتحانية واحدة تحدد مستقبل الطالب بالكامل.

وأشار في هذا السياق إلى أن الوزارة طرحت نظام "البكالوريا المصرية" كبديل تطويري حديث، يهدف إلى تخفيف هذا الضغط عبر إتاحة أكثر من فرصة للطالب، بالإضافة إلى تنويع المسارات التعليمية بما يتوافق مع قدراته واهتماماته المختلفة.