الجنايات تأمر بضبط وإحضار جيهان الشماشرجى بقضية السرقة بالإكراه

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الفنانة جيهان الشماشرجى وآخرين، بتهمة السرقة بالإكراه لجلسة 25 يونيو مع ضبط وإحضار جيهان الشماشرجى.

وجاء قرار التأجيل بعد أن تغيبت الفنانة جيهان الشماشرجي وباقي المتهمين عن حضور جلسة اليوم أمام هيئة المحكمة، بحسب جريدة الشروق.

تعود الواقعة لعام 2023 حيث كانت جيهان الشاشرجي استأجرت غرفة داخل مقر شركة لتصميم فساتين الأفراح، لممارسة نشاط بيع مشغولات يدوية، قبل أن تترك المكان لاحقا للتركيز في مجال التمثيل.

وجاء في التحقيقات أن خلافات نشبت بين شريكتين في شركة لتصميم فساتين الأفراح، فقامت إحدى المتهمات بالاتفاق مع باقي المتهمين على اقتحام الشقة وسرقة محتوياتها، حيث قاموا بكسر باب الشقة وإحداث تلفيات كبيرة داخلها ومحاولة إخفاء معالم الجريمة، وتوجهوا إلى مكان الواقعة مستقلين سيارة.

وأضافت التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الواقعة حاولت والدة المجني عليها منع المتهمين من سرقة المتعلقات، إلا أن قائد السيارة قام بصدمها عمدا أثناء محاولة فرارهم، ما أسفر عن إصابتها بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي، وتمكن المتهمون من الهروب بالمسروقات.

وخلال استجوابها أمام النيابة نفت الفنانة جيهان الشماشرجي التهم المنسوبة إليها مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة وأنها لا دخل لها بكل ما قيل عن هذه الواقعة.