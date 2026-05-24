أحمد عز وأنغام يتصدران التريند تصدر اسم الفنانة أنغام والفنان أحمد عز ترند منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ظه إقرأ المزيد

تصدر اسم الفنانة أنغام والفنان أحمد عز، ترند منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهورهما سوياً خلال فعاليات الحدث الرياضى Glory in Giza، الذي أُقيم مساء أمس السبت بمنطقة الأهرامات في مصر.

نشر حساب المستشار تركي آل الشيخ لقاء الثنائي أحمد عز وأنغام بمقطع فيديو قصير، ظهرا من خلاله بأجواء يغلب عليها الود والمرح، حيث تبادلا الابتسامات خلال المقطع، فيما علق عز قائلًا: "بس كده"، وهي اللقطة التي لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت الثنائي إلى صدارة الترند مجددًا.

يُذكر أن أحمد عز وأنغام كانا قد تزوجا قبل سنوات، قبل أن ينفصلا رسميًا عام 2012.

على جانب آخر ينتظر النجم أحمد عز، عرض أحدث أفلامه 7DOGS، بدور السينما يوم 27 مايو من الشهر الجاري، وقد جرى استهداف أكثر من 26 ألف شاشة عرض حول العالم، بإجمالي 600 صالة سينما في الوطن العربي، من بينهم مصر والسعودية، والبحرين، وعمان، الإمارات، الكويت، بالإضافة لعرضه يوم 25 يونيو فى تركيا من خلال أكثر من 120 صالة سينما، مع نسخة مدبلجة بالكامل باللغة التركية، إلي جانب عرضه في الهند من خلال أكثر من 250 صالة سينما، بنسخة مدبلجة بالهندية.