محمد رمضان يعود للدراما بمسلسل ضخم لأول مرة مع بيتر ميمي بدأ الفنان محمد رمضان التحضيرات الأولية والاجتماعات المكثفة خلال الفترة الماضية للاستقرار على كافة التفاصيل ا إقرأ المزيد

بدأ الفنان محمد رمضان التحضيرات الأولية والاجتماعات المكثفة خلال الفترة الماضية، للاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بمسلسله التلفزيوني الجديد الذي يمثل عودته المرتقبة للمنافسة الدرامية في رمضان المقبل بعد غياب استمر أربع سنوات.

والتقى محمد رمضان بالسيناريست أحمد مراد داخل مكتبه، حيث دارت بينهما مناقشات موسعة حول الخطوط الدرامية العريضة، وطبيعة الشخصيات التي ستحرك الأحداث المفترض أن تدمج بين عنصري التشويق والإثارة.

واستقر صناع العمل على إسناد مهمة الإخراج للمخرج بيتر ميمي، وجاء هذا الاختيار نظراً لطبيعة المسلسل التي تتطلب مخرجاً بمواصفات خاصة، يمتلك القدرة على إدارة أعمال الأكشن والدراما الاجتماعية ذات التفاصيل الدقيقة والمشاهد المركبة.

ويشهد هذا المسلسل التعاون الفني الأول بين بيتر ميمي ومحمد رمضان، بعد محاولات وجلسات جمعتهما خلال السنوات الماضية للعمل معاً، إلا أنها لم تكتمل ولم تدخل حيز التنفيذ بسبب ارتباطات بيتر ميمي بإخراج مشاريع فنية كبرى، كان أبرزها أجزاء مسلسل "الاختيار" الثلاثة وأعمال أخرى، في حين كان رمضان يركز تعاونه مع المخرج محمد سامي، وحققا سوياً نجاحات جماهيرية كبيرة عبر عدد من المسلسلات الشهيرة.

يذكر أن آخر ظهور درامي للفنان محمد رمضان كان من خلال مسلسل "جعفر العمدة" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2023، وحقق نجاحاً لافتاً وصاحبه زَخم جماهيري كبير، وشاركه في البطولة كل من هالة صدقي، ومي كساب، وإيمان العاصي، وكان من تأليف وإخراج محمد سامي.