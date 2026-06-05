بعد رحيل توروب.. جوزيه يرشح مدربًا برتغاليًا لقيادة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 5 يونيو 2026 03:29 مساءً - أبدى المدرب البرتغالي المخضرم مانويل جوزيه رأيه في ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مؤكدًا أن كارلوس كارفالهال يمتلك الإمكانيات التي تؤهله لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد رحيل المدرب توروب عقب موسم لم يحقق فيه النادي أي بطولة.

مانويل جوزيه يدعم كارفالهال لخلافة توروب في الأهلي

وفي تصريحات صحفية أشاد جوزيه بقدرات كارفالهال الفنية، مشيرًا إلى أنه يعرفه جيدًا منذ سنوات طويلة، حيث سبق أن أشرف على تدريبه عندما كان لاعبًا.

وأوضح المدرب التاريخي للأهلي أن كارفالهال يتمتع بخبرة كبيرة وشخصية قوية، كما يمتلك من المقومات ما يساعده على النجاح في نادٍ بحجم الأهلي وتحقيق الأهداف المطلوبة منه.

وتطرق جوزيه إلى اسم برونو لاجي، أحد المرشحين المحتملين لتدريب الفريق، مؤكدًا أنه مدرب متميز ويقدم مستويات جيدة في مسيرته التدريبية، خاصة مع بنفيكا، لكنه يرى أن كارفالهال يظل الخيار الأفضل إذا كانت المفاضلة بين المدربين البرتغاليين.

توروب يرحل عن الأهلي

وتواصل إدارة الأهلي تحركاتها لحسم ملف المدير الفني الجديد، في ظل رغبة النادي في بناء مشروع قوي يعيد الفريق إلى المنافسة على الألقاب بعد موسم شهد تراجع النتائج وخروج الفريق دون تتويج.