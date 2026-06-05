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مصر تدين استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في جنوب لبنان

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مصر تدين استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في جنوب لبنان

مصر تدين استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في جنوب لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يونيو 2026 03:30 مساءً - تدين جمهورية مصر العربية الاعتداء الذي استهدف موقعاً تابعاً لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل جندي صربي وإصابة جنديين من إسبانيا والسلفادور.

 

وتؤكد مصر رفضها القاطع لأي استهداف لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتشدد على أهمية ضمان أمن وسلامة عناصرها وتمكينها من الاضطلاع بمهامها وفقاً لولايتها الأممية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في لبنان الشقيق.

 

كما تتقدم مصر بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب جمهورية صربيا في وفاة الجندي الصربي، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

 

وتجدد مصر تأكيدها على أهمية الحفاظ على أمن قوات اليونيفيل، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به في حفظ الأمن والاستقرار في لبنان الشقيق.

 

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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