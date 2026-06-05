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هدف فيران توريس مع إسبانيا ضد العراق في...

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هدف فيران توريس مع إسبانيا ضد العراق في...

هدف فيران توريس مع إسبانيا ضد العراق في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 5 يونيو 2026 03:29 مساءً - تمكن منتخب إسبانيا من التقدم على نظيره العراقي خلال المباراة الودية المقامة بينهما ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم 2026، وذلك بفضل هدف سجله فيران توريس في الشوط الأول من اللقاء.

ويخوض المنتخبان هذه المواجهة في إطار التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق منافسات المونديال، حيث يسعى كل منهما إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين من خلال الاحتكاك بمنافسين من مدارس كروية مختلفة.

هدف إسبانيا ضد العراق في ودية اليوم

وجاء هدف التقدم الإسباني في الدقيقة 16، بعدما استغل فيران توريس مهاراته الفردية في اختراق الدفاع العراقي.

وتلقى مهاجم برشلونة الكرة بالقرب من منطقة الجزاء، قبل أن يراوغ أكثر من لاعب وينهي الهجمة بتسديدة قوية سكنت المرمى، مانحًا منتخب بلاده الأفضلية مبكرًا.

ملعب مباراة إسبانيا ضد العراق

وتقام المباراة على ملعب "ريازور" في إسبانيا، وسط اهتمام كبير من الجماهير ووسائل الإعلام، خاصة أنها تأتي ضمن سلسلة المباريات الودية التي يعتمد عليها المنتخبان للوصول إلى أفضل حالة ممكنة قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

ويأمل المنتخب الإسباني في مواصلة السيطرة على مجريات اللقاء، بينما يبحث المنتخب العراقي عن العودة في النتيجة وتقديم أداء قوي أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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