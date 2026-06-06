تعرف على موعد مباراة سوريا وروسيا البيضاء في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 11:17 صباحاً - يخوض منتخب سوريا مباراة ودية جديدة عندما يلتقي منتخب روسيا البيضاء، في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاقات المقبلة، وتأتي هذه المواجهة ضمن خطة الجهاز الفني لمتابعة مستوى اللاعبين عن قرب، ومنح الفرصة لعدد من العناصر من أجل إثبات قدراتها قبل الدخول في المنافسات الرسمية.

كما تمثل المباراة فرصة مهمة للمنتخب السوري لتجربة بعض الجوانب التكتيكية والفنية خاصة في ظل سعي الجهاز الفني للوصول إلى أفضل توليفة ممكنة خلال المرحلة المقبلة.

موعد مباراة سوريا وروسيا البيضاء الودية

تقام مباراة سوريا وروسيا البيضاء اليوم ضمن الأجندة الدولية الخاصة بالمنتخبات حيث يلتقي المنتخبان في مواجهة ينتظر أن تشهد تنافسًا قويًا رغم طابعها الودي، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط ترقب من الجماهير السورية لمتابعة أداء المنتخب قبل الاستحقاقات القادمة.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وروسيا البيضاء

سيتم نقل المباراة عبر قناة أنا سوريا التي أعلنت توفير تغطية مباشرة للمواجهة الودية بين المنتخبين، وتحرص القناة على متابعة استعدادات المنتخب السوري خلال الفترة الحالية، لذلك خصصت بثًا مباشرًا للمباراة لمواكبة الحدث لحظة بلحظة.