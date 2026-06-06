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اسماء إعلان رسمي من أنشيلوتي في تشكيل البرازيل ضد...

اسماء إعلان رسمي من أنشيلوتي في تشكيل البرازيل ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 05:17 مساءً - يخوض منتخب البرازيل مواجهة قوية أمام نظيره المصري فجر الأحد، ضمن التحضيرات النهائية للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، في لقاء يحتضنه ملعب "هنتنجتون بانك فيلد" بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويدخل المنتخب المصري المباراة بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره على روسيا في آخر مبارياته الودية، بينما يسعى منتخب السامبا إلى مواصلة نتائجه الإيجابية بعدما حقق فوزًا كبيرًا على بنما بنتيجة 6-2 خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

مجموعة مصر والبرازيل في كأس العالم 

ويتطلع الجهاز الفني للبرازيل إلى استغلال المباراة للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل خوض منافسات المجموعة الثالثة التي تضم المغرب واسكتلندا وهايتي، في حين يستعد منتخب مصر لمنافسات المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ومن المنتظر أن يغيب النجم نيمار عن صفوف البرازيل بسبب عدم اكتمال تعافيه من الإصابة، ليواصل الابتعاد عن المباريات الودية الأخيرة قبل انطلاق المونديال.

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل أمام مصر

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ويسلي، ماركينيوس، بيريرا، ساندرو.

خط الوسط: كاسيميرو، جيماريش.

الوسط الهجومي: رافينيا، باكيتا، فينيسيوس 

و في الامام: إيجور تياجو.

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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